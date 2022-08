A la Une . Deux pilotes se battent durant le décollage

Dans un rapport publié mardi, on apprend qu’un pilote et son copilote en sont venus aux mains en plein vol. Les faits n’ont eu aucune conséquence dramatique, mais les pilotes sont arrêtés de vol en attente d’une décision. Par GD - Publié le Dimanche 28 Août 2022 à 17:04

Le Bureau d’enquête et d’analyse (BEA) pour la sécurité de l’aviation civile a dévoilé un rapport sur la compagnie Air France mardi dernier. L’autorité française responsable des enquêtes sur les accidents d’avion a pointé du doigt un nombre élevé d’incidents impliquant le personnel navigant qui ne respecterait pas suffisamment les procédures. L’un des incidents illustrant cette situation a eu lieu lors d’un vol entre Genève et Paris en juin dernier.



Alors que l’avion s’élève dans les airs après le décollage, le pilote et le copilote en viennent aux mains. Selon le pilote, il aurait frappé son collègue malencontreusement, tandis que le copilote évoque une gifle pour avoir refusé d’avoir appliqué une consigne. Les deux hommes sont restés attachés à leur siège, mais se sont échangé quelques coups de poing avant qu’une partie de l’équipage ne les sépare.



Plus rien ne s’est passé durant le vol, mais un membre d’équipage a dû rester dans le cockpit par sécurité. Les deux pilotes sont actuellement arrêtés de vol dans l’attente d’une décision managériale.