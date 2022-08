A la Une . Deux pilotes d'Ethiopian Airlines s'endorment et ratent leur aéroport

Y a-t-il un pilote dans l’avion ? C’est ce que se sont demandés les contrôleurs aériens de l’aéroport d’Addis-Abeba lorsqu’ils ont constaté qu'un 737 prévu à l’atterrissage venait de dépasser sa cible. Par LG - Publié le Samedi 20 Août 2022 à 12:44

Grosse frayeur dans le ciel d’Ethiopie ce lundi 15 août. Un Boeing 737-800 venait de rater l’aéroport sur lequel il devait se poser. Il aura fallu le déclenchement d’une alarme pour que les deux pilotes… sortent de leur sommeil.



L’avion d'Ethiopian Airlines avait quitté Khartoum au Soudan et prenait la direction de la capitale de l’Ethiopie, Addis-Abeba pour environ 1H30 de vol.

Sans réaction des pilotes car en pilotage automatique, le Boeing 737 a maintenu le cap à la même altitude bien au-delà de l'amorce de descente prévue à l’approche de la piste.



La tour de contrôle a tenté de contacter l'équipage à plusieurs reprises mais sans succès. C’est au moment du survol de la piste que le pilote automatique s'est déconnecté. Le signal de déconnexion a alors réveillé l'équipage qui a ensuite repris les commandes.



Les deux pilotes ont dû manoeuvrer pour effectuer une boucle et se présenter de nouveau dans l’axe de la piste pour un atterrissage en toute sécurité. Hormis la frayeur qu’ils ont pu générer chez les contrôleurs du ciel, leur coup de pompe a retardé leur atterrissage de 25 minutes.