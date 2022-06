La grande Une Deux personnes frappées par une vague au gouffre de l'Etang-Salé : Une femme décédée, un homme grièvement blessé

Alors qu'une vigilance vagues-submersion renforcée est en cours de la Pointe des Aigrettes à la Pointe de la Table, deux personnes ont été frappées par une vague au gouffre de l'Etang-Salé peu avant 8h. Une femme est décédée, un homme est grièvement blessé. Par N.P - Publié le Mercredi 29 Juin 2022 à 08:43





Un accident qui intervient alors qu'une



"Deux victimes sont malheureusement à déplorer ce matin, l’une décédée et l’autre est en état d’urgence absolue. Elles ont été emportées par les vagues à l’Étang Salé, après avoir franchi un périmètre interdit par arrêté municipal", indique la préfecture par voie de communiqué. Le préfet de La Réunion renouvelle son appel à la plus grande prudence pendant toute la durée de l’alerte : "Ne partez pas en mer, tenez-vous éloignés de côtes et ne prenez aucun risque pour prendre des photos ou des vidéos des vagues". La route a été fermée à la circulation.

Communiqué du CRGT :

"Sur la RN1A à Saint Leu et l’Etang Salé, suite à la forte houle, la route est totalement fermée à la circulation dans les deux sens entre l’intersection RD11 et giratoire Etang Salé.

