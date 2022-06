A la Une . Deux personnes blessées par balles lors d'un contrôle de police dans Paris

Une équipe de policiers à vélo a fait feu sur deux individus qui refusaient d'obtempérer ce samedi matin dans le 18ème arrondissement de la capitale. Par Nicolas Payet - Publié le Samedi 4 Juin 2022 à 14:52

Ce samedi matin, un équipage de policiers auraient remarqué quatre personnes à bord d'un véhicule dont un ne portait pas sa ceinture de sécurité.



Ils allaient effectuer un contrôle lorsque le conducteur du véhicule a démarré en trombe avant de foncer sur eux.



Deux d'entre eux ont alors sorti leur arme de service et tiré six balles. Le conducteur et un passager ont été blessés, l'un au torse et le second à la tête, rapportent nos confrères du Parisien.

Ces individus auraient indiqué avoir consommé de l'alcool et des stupéfiants.



Une enquête a été ouverte par le parquet de Paris pour tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique. Une seconde, confiée à la police des polices, l'IGPN, concerne les fonctionnaires. Elle est ouverte pour violences volontaires avec arme par personne dépositaire de l'autorité publique.