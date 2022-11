A la Une .

Deux parapentistes ratent leur décollage au Piton des Neiges

Un parapente biplace a raté son décollage ce dimanche matin au Piton des Neiges. Le binôme a connu un raté au moment où la voile doit se gonfler et prendre son envol. Les deux parapentistes n'ont pas pu décoller et ont fini leur course dix mètres en contrebas de la piste. L'un des parapentistes est légèrement blessé, le second est plus sérieusement touché. Ils ont été acheminés vers le Centre hospitalier de Bellepierre grâce à l'intervention du Peloton de gendarmerie de haute montagne.