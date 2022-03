A la Une .. Deux ouvrages pour la journée de la femme

Deux ouvrages pour saluer la journée des droits de la femme ce mardi 8 mars 2022 ; Une journée qui s’est inscrite sur nos calendriers dès le début du XXème siècle. Des femmes de part le monde se sont rassemblées et avaient réclamé le droit de vote et surtout une meilleure organisation dans le système de l’emploi. Depuis, beaucoup de femmes se font l’écho des voix d’autres femmes à travers le monde. Chacune à leur manière. Par Gillette Aho - Publié le Mardi 8 Mars 2022 à 09:15

En France, Annie Ernaux est une écrivaine qui a déployé son œuvre littéraire autour de sa vie, de sa condition de femme au sein de la famille, dans la société. Dans ses multiples ouvrages, elle partage avec les lecteurs ses expériences professionnelles, intimes. Sans euphémisme, elle raconte entre autres dans « je ne suis pas sortie de la nuit » la maladie de sa mère. Dans « Passion simple » une expérience intime. Dans « l’événement » un court récit, un témoignage sur son avortement clandestin à l’âge de 23 ans. Bref tout un condensé de vie de femme à travers ses écrits où elle évoque ses ressentis que nous vivons d’une « manière épidermique » en les lisant.



Son dernier livre « L’Atelier Noir » : est une véritable pépite. Il s’agit d’un condensé de ses pensées qu’elle note sur des feuilles avant de se lancer dans l’écriture d’un manuscrit. Elle cogite, elle entreprend un dialogue avec elle-même. Bref une sorte de journal autour l’écriture, de ses réflexions :



L’Atelier noir – Annie Ernaux – 175 pages – Gallimard.







L’autre écrivaine est Virginia Woolf. Une femme aux multiples vies. D’emblée elle annonce la couleur « la vie est un rêve, c’est le réveil qui nous tue »,. Durant sa brève vie elle a vécu ses deux amours pleinement : avec son mari l’écrivain Léonard Woolf et avec Vita Sackville-West une autrice poète.



Elle a aussi rédigé bon nombre de manuscrits qui sont devenus des classiques de la littérature. Et qui traversent le temps « sans une ride ». « Une chambre à soi » est l’ouvrage reconnu mondialement par les femmes écrivaines et lectrices. Au fil des chapitres Virginia Woolf raconte comment les hommes ont longtemps considéré l’infériorité des femmes. Comment ils les ont séquestrés en les réduisant au silence. Et au XIXème bon nombre de femmes s’affranchissent en se mettant à écrire…



​Il y a aussi « Mrs Dalloway » : le temps d’une journée, Clarissa nous fait partager son quotidien de bourgeoise anglaise. Un quotidien au plus près de la vie de Virginia Woolf. Une folie douce est là, tapie dans un coin. Sa passion pour l’eau. D’ailleurs c’est en se jetant à l’eau (avec de lourdes pierres dans ses poches) que Virginia Woolf mettra fin à ses jours à l’âge de 59 ans. La meilleure de sa biographie a été rédigé par Alexandra Masson.

Virginia Woolf – Alexandra Masso – 255 pages - Folio

G. Aho