Deux nouvelles opérations anti-dengue à Saint-Paul

Il s’agit d’actions portées par la commune saint-pauloise, l’Agence régionale de Santé-Océan Indien (ARS-OI) et le Territoire de la Côte Ouest (TCO). Elles visent à éliminer les gîtes larvaires, à démoustiquer et à retirer des cours des saint-paulois les encombrants, vecteurs de la maladie. L’objectif reste d’enrayer l’épidémie en cours à La Réunion avec déjà 6 476 cas diagnostiqués depuis le début de l’année dont 138 conduisant à une hospitalisation.Les habitants des secteurs concernés par ces Vide Fond de Cour doivent présenter leurs déchets volumineux la veille au soir de la collecte ou le jour même avant 4h30 du matin. Du 6 au 12 août, la Ville saint-pauloise connaissaient 7 nouveaux cas parmi les 32 diagnostiqués dans le département. 3 à Bois de Nèfles et à La Plaine, 2 à Saint-Paul, Gare routière et l’Étang et 2 à Saint-Gilles-les-Bains et Saint-Gilles-les-Hauts.Une opération de sensibilisation se déroulait vendredi dernier au marché forain de Saint-Paul. Afin d’informer le public sur les gestes à adopter pour lutter contre la prolifération des moustiques. Une initiative de la Mairie en collaboration avec les agents de l’ARS et les bénévoles de la Croix Rouge.Dans l’ouest : La Possession (6 cas), Bois de Nèfles et La Plaine (3 cas), Saint-Leu (3 cas), Saint-Paul, Gare routière et l’Étang (2 cas), Le Port (2 cas), Saint-Gilles-les-Bains, Saint- Gilles-les-Hauts et Trois Bassins (1 cas chacun)- Dans le sud : L’Étang-Salé (1 cas), Saint-Louis (2 cas), Le Tampon (1 cas), Saint-Pierre (5 cas) et Saint-Philippe (2 cas)- À Saint-Denis (1 cas) et à Sainte-Marie (1 cas)6476 cas de dengue- 138 hospitalisations pour dengue- 427 passages aux urgences- 3 décès, dont 2 ont été considérés, après investigations, comme directement liés à la dengueL’ensemble des informations liées à l’épidémie de dengue sont quotidiennement mises à jour sur le site internet de l’ARS Océan Indien, ainsi que sur les réseaux sociaux : la page Facebook Ensemble contre les moustiques et le compte Twitter des services services de l’Etat à La Réunion.