Deux nouvelles expositions au musée Léon Dierx

Vous pouvez découvrir les oeuvres de deux artistes réunionnais au musée Léon Dierx. Charly LESQUELIN et Charles PRIME exposent jusqu'au 26 Août 2018 leur nouvelle collection. Ils sont venus nombreux, en avant-première, découvrir l’exposition de deux artistes réunionnais au musée Léon Dierx.



La première collection de Charles PRIME s’intitule « Un peu de bleu dans le paysage ». Le second artiste Charly LESQUELIN expose une série de toiles sous le thème « Traces Fantômes ». Des paysages et des décors inspirés des contes et des légendes de La Réunion, qui transportent le visiteur dans un monde imaginaire.



Charles PRIME, Artiste peintre

"Ce qui se passe, c’est que je reprends souvent des décors. Les décors qui existaient sur des photos, sur ces images. Donc, les paysages anciens qui ont beau être, avoir été représentés il y a 200 ans, n’ont pas bougé pour autant. Par contre, je remets des situations contemporaines, modernes là-dessus".



Charly LESQUELIN, Artiste peintre

"En fait , sek mi voudrait c’est d’emmène le visiteur sur des sentiers qui existent pas. Lé dans son propre esprit en fin de compte. C’est lu, i faut lu trouve son zafair par lui même. Donc moi, mi fé un début de sentier. Et après chaque spectateur i essaye fé son bout chemin par lui-même. Des fois, il trouve des animaux, des portraits, des fois autre chose. Donc, lé un peu énigmatique, voilà."



Dans le cadre de son projet de mandature, le Département met à disposition des artistes ses équipements culturels pour créer et exposer leurs œuvres.



Béatrice SIGISMEAU , Vice-présidente du Département déléguée à la culture

"Le Département doit continuer sur ce projet de résidence d’artistes et nous pouvons annoncer aujourd‘hui, à tous ceux qui veulent participer, que nous allons lancer le prochain appel à projets pour les résidences d’artistes très bientôt, pour le deuxième semestre 2018. Alors, on vous invite tous à répondre à cet appel à projets."