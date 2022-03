Deux nouvelles expositions à la Longère Sudel-FUMA

Quand le questionnement identitaire des “nouvelles icônes” rejoint le “jeu photographique” et le sens caché qui se trouve, parfois, derrière l’image, plusieurs questions surviennent. Qui sont ces individualités à la fois dans et hors du monde et comment font-ils·elles de leur corps des étendards?



Que nous racontent ces visages, ces nouvelles icônes ? Savons nous décoder, regarder et mesurer la puissance des images ? Quelle est la dimension sociologique des images “fabriquées” ? Autant de questions auxquelles il vous appartient de répondre lors de votre passage à la Longère Sudel-FUMA jusqu’au 30 juin 2022.



Autofocus est visible du mardi au samedi, de 10 à 18 heures, uniquement sur réservation au 02 62 45 76 41 ou par e-mail (patrimoine.culturel@mairie-saintpaul.fr). Nouvelles icônes, effigies de sel et d'or est aussi visible du mardi au samedi, de 10 à 18 heures.



