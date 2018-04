A la Une . Deux nouvelles cyclogénèses à l'approche? Selon Météo France, il y a une large circulation dépressionnaire au Nord-Nord-Est de Madagascar et une branche de Thalweg Proche Equatorial (TPE) à l'Est. Une zone de forte convection est également présente au large de Zanzibar, favorisée par la convergence de basses couches.





La première zone (ZP n°1) est localisée actuellement au nord-est de Madagascar, à environ 1400 km de La Réunion. Comme le souligne Actus Météo 974, les conditions environnementales ainsi que la proximité des terres malgaches ne plaident pas favorablement pour une cyclogenèse aboutie. Mais cette zone continue d'être observée du coin de l'oeil. Elle pourrait venir mourir sur notre île et ainsi apporter pluies et orages d'ici la semaine prochaine.



La deuxième zone (ZP n°2) est, quant à elle, à plus de 2500 km au nord-est des Mascareignes. Pour l'heure, bien qu'impressionnante sur l'imagerie satellitaire, elle se trouve affectée par un cisaillement vertical du vent inhibant toute organisation sérieuse. Les modèles de prévisions sont aujourd'hui très dispersés quant à son avenir et il est donc difficile de savoir si cela va accoucher de quelque chose ou non.



Affaire à suivre pour les plus passionnés... Concernant les plus stressés, selon les écrits historiques, en deux siècles, La Réunion n'a jamais été affectée par un phénomène dépressionnaire tropical après le 15 avril!





