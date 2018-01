Deux nouvelles biches tuées en deux jours: Des éleveurs de la Plaine des Cafres "à bout"

Ils en ont "ras le bol". Paul Payet et Patricia Lecolier, éleveurs à la Plaine des Cafres, viennent de perdre deux de leurs biches, attaquées par des chiens. "Hier une biche a été blessée et nous avons été contraints de l'abattre. Nous avons veillé jusqu'à minuit et le lendemain matin, nous en avons découverte une autre, morte", raconte l'agriculteur.



Pour lui, cela ne fait aucun doute, il ne s'agit pas de "chiens errants" mais de "chiens divaguants", qui ont un propriétaire. "Les animaux étaient bien portants, et n'ont tué que par esprit de chasse et non pour se nourrir. Les biches n'ont pas été dévorées", indique-t-il.



Pour faire taire certaines rumeurs, l'agriculteur explique avoir fait appel à un vétérinaire."Nous avons fait réaliser une autopsie. Il a été constaté qu'il s'agissait bien de morsures de chiens et que la biche, qui était pleine, était morte d'épuisement". Ainsi, en deux jours, le Cafri-Plainois estime avoir perdu près de 1.500 euros.



Et ces attaques sont loin d'être les premières auxquelles les deux associés doivent faire face. "Depuis le mois de juillet, 74 bêtes sont mortes dans des attaques de ce type, pour un préjudice de près de 50.000 euros. Et ce sont des pertes sèches", souligne Paul Payet. "A bout", il se questionne : "Que font les pouvoirs publics ? Que fait le préfet, que fait le président de la Casud ?"



La solution selon lui : "Déjà, une campagne de sensibilisation. Il faut que les gens identifient leurs animaux, et qu'ils comprennent qu'il ne faut pas les laisser divaguer. Le lieutenant de louveterie, qui peut être une solution, ne résoudra pas tout. Il faudrait aussi verbaliser ceux qui laissent leurs chiens divaguer".