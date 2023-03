Deux nouvelles Maisons France Services au Plate et à la Chaloupe

C’était jour de visite officielle au Plate et à la Chaloupe ! La Sous-Préfète, Sylvie Cendre ainsi que l’ensemble des partenaires ont tenu à découvrir les deux nouvelles Maisons France Services récemment ouvertes dans les Hauts de la commune. L’agencement des lieux, le cadre agréable et l’accueil convivial des agents ont séduit l’ensemble des visiteurs, notamment la sous-préfète. De l’avis de Sylvie Cendre : “Vous avez à Saint-Leu deux superbes équipements, accueillants, agréables. Ce sont de très belles utilisations de bâtiments publics existants. Je dois avouer que c’est la première fois que j’inaugure deux Maisons France Services en même temps. C’est une belle performance pour la Commune de Saint-Leu. Après Trois-Bassins, Bellemène, Tan Rouge, nous continuons à développer le service public sur cette ligne des Hauts de l’île. Avec les Maisons France Services, nous sommes pleinement dans cette politique publique prioritaire”.



Le Maire, Bruno Domen a souligné l’engagement de la Ville et l’importance du travail avec les partenaires : “ la Ville de Saint-Leu et les services publics au plus proche des Saint-Leusiennes et Saint-Leusiens dans les Hauts comme dans les Bas, voilà l’engagement de notre ville tenu grâce au travail partenarial avec les différents acteurs, en faveur de nos citoyens !” Ces espaces labellisés ouverts à tous, facilitent l’accès des citoyens aux services publics avec un accompagnement numérique.



Dotée d’une signalétique bilingue (créole/français), la Maison France Services (MFS) permet aux habitants des hauts de la commune d’accéder dans un seul et même lieu aux principaux organismes de services publics : le ministère de l’Intérieur, le ministère de la Justice, les Finances publiques, Pôle emploi, l’Assurance retraite, l’Assurance maladie, la Caf, la MSA et La Poste pour la MFS du Plate. Au Plate, la Maison France Services se situe dans l’ancienne plateforme de services. Dans un futur proche, elle accueillera une agence postale communale. Les usagers pourront alors bénéficier des services de la Poste, aux horaires d’ouverture de la MFS. À noter que le distributeur de billets sera conservé à son emplacement actuel.



À la Chaloupe, ce sont les locaux de la mairie annexe qui ont été entièrement rénovés pour accueillir la Maison France Services. Mobiliers, sols, peintures : le résultat est bluffant de l’avis des habitants et des agents. Les équipes du Plate et de la Chaloupe vous accueillent du lundi au jeudi de 8h à 16h et le vendredi de 8h à 15h. Les agents France Services ont été formés pour accompagner les usagers dans leurs démarches du quotidien : CAF, RSA, Allocations logement, impôts, permis de conduire, Pôle Emploi, Améli, CGSS, IRCANTEC, MSA, Maison de justice et du droit, Etat civil et accès à vos services en ligne. En complément des démarches administratives, il est également possible d’accéder à des postes informatiques en libre-service, de bénéficier d’un espace de visio-conférence et d’une salle d’attente ainsi que d’un espace de convivialité pour enfants & adultes. Des permanences seront assurées par plusieurs partenaires : Mission intercommunale de l’Ouest, Chambre d’agriculture, La Poste, Justice Restaurative (MFS de La Chaloupe) et l’association AD2R.



Avec l’ouverture de ces deux Maisons France services, c’est un service public de proximité, plus accessible qui se déploie au sein du territoire. La Ville de Saint-Leu rapproche ainsi les services publics au plus près de tous les Saint-Leusiens. La Ville de Saint-Leu adresse tous ses remerciements à l’Etat, représenté par Madame la Sous-Préfète Sylvie Cendre qui, à travers les financements et la labellisation, a contribué à faire innover le service public et rapprocher la collectivité de ses habitants. Un grand merci aux partenaires de l’Etat ( ministère de l’intérieur, DGFiP, CDAD) et aux partenaires complémentaires fixes (MIO, CNAMTS, MSA, CAF, CAV, L’AD2R, La Poste) et itinérants (ADIL, SHLMR). Le Maire remercie également l’ensemble des agents mobilisés dans le cadre de l’ouverture des Maisons France Services.



CONTACT FRANCE SERVICES



Les agents de votre Maison France services vous accompagnent du lundi au jeudi de 8h à 16h et le vendredi de 8h à 15h. Vous pouvez les joindre par téléphone ou par courriel :

– Le Plate, 491 bis route Hubert Delisle : 0262 26 59 58, saint-leu-plate@france-services.gouv.fr

– La Chaloupe, 216 rue Alexandre Bègue : 0262 54 99 30, saint-leu-la-chaloupe@france-services.gouv.fr