Deux nouveaux radars tourelles incendiés

La vandalisation des radars tourelles se poursuit. Après celui du Tampon et de Salazie, un troisième a fait l'objet de dégradation. Le radar tourelle installé sur la 4 voies à St-André a été incendié dans la nuit d’hier. La directrice de cabinet de la préfecture l’a confirmé ce mercredi sur Réunion La 1ère Radio. "Les forces de l’ordre sont mobilisées pour prévenir les dégradations des radars", a rappelé Camille Goyet interrogée dans la matinale. Pour ce délit, la peine encourue est de trois ans de prison et jusqu’à 75 000 euros d’amende.Un deuxième radar tourelle aurait également été vandalisé sur la RD 48 à Salazie.Quelques heures à peine après son installation sur la 4 voies du Tampon, un premier radar tourelle avait été aspergé de peinture dans la nuit de lundi à mardi dernier.17 radars tourelles sont en cours d’installation et progressivement mis en service à compter d’aujourd’hui. En 2021, 80 radars tourelles contrôleront différents axes routiers de l’île.