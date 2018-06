Deux mules transportaient 272 g de cocaïne dissimulés dans leurs parties intimes

La douane a saisi 272 g de cocaïne dissimulés in corpore sur deux passagères en provenance de métropole. Samedi 23 juin 2018, les services des douanes de l’aéroport de Saint-Denis Roland-Garros ont saisi 272 grammes de cocaïne, indiquent les services des douanes dans un communiqué.



"Le chien anti-stupéfiant de la brigade de surveillance extérieure (BSE) de Saint-Denis-Gillot a marqué activement au débarquement d’un vol en provenance de métropole. Le contrôle de deux passagères de nationalité française, voyageant ensemble, a permis la découverte de la drogue, dissimulée in corpore, dans une cavité naturelle."



Valeur totale de la marchandise : 20 400 €, selon les estimations;



Sur instruction du procureur de la République et à l'issue de la procédure douanière, les infractrices ont été remises à la Sûreté départementale.



La douane "saisit régulièrement de petites quantités de cocaïne dans les colis postaux arrivant à La Réunion. En juillet 2017, les douaniers de l’aéroport avaient déjà saisi 351 grammes de cocaïne dissimulés à corps sur un voyageur en provenance de métropole. Les modalités de dissimulation de la drogue saisie sur les deux passagères ce samedi demeurent exceptionnelles à La Réunion", termine la douane.



Photo : Douane Française