Politique "Deux motions de censure à l'Assemblée nationale: Du jamais vu depuis 38 ans" (Jean-Hugues Ratenon)

Le dépôt et l’examen de ces deux Motions de censure démontrent un profond malaise vis à vis du fonctionnement des institutions de la Vème République. Mais, compte tenu du nombre important de députés de la majorité LREM et de leur mode de fonctionnement "automate", le sort est joué d’avance : ces deux motions vont être rejetées.



La gravité de l’affaire BENALLA a entrainé cet acte politique fort. Il est parfaitement justifié au regard des faits, et a pour objectif d’obliger le Premier Ministre, Edouard PHILIPPE, à venir s’expliquer devant la représentation nationale et devant les français. Car le Président de la République, en criant "Venez me chercher", sait très bien que cela est impossible au regard de la protection que lui accorde la Constitution de la Vème République. Malgré notre convocation pour répondre à ces motions de censure, le Premier Ministre a préféré ne pas répondre à nos questions légitimes et a fait la publicité des réformes anti-sociales du Gouvernement. Hors-sujet.



Comme je l’ai annoncé, je voterai les deux motions, sans comportement sectaire. Car il est important d’avoir en vue l’intérêt général avant tout et non une vision partisane. Nos motions proposaient une issue politique et démocratique à cette crise de régime en exigeant des réponses du Premier Ministre. Malheureusement je déplore le sectarisme de certains groupes, qui n’ont pas su se départir de leur vision partisane et clanique. Une occasion ratée.



Enfin, à l’issue de l’examen de ces motions, un cocktail dinatoire a été organisé par le Président de l’Assemblée Nationale, François DE RUGY. J’ai refusé d’y participer, au regard du mépris de la majorité pour la situation sociale et économique de l’Outre-Mer ainsi que des droits de l’opposition.



Cette affaire n'est pas finie.





