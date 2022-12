A la Une .. Deux morts et quatre blessés à déplorer dans un terrible choc frontal près de Crépy-en-Valois

Un effroyable accident a coûté la vie à deux femmes et fait quatre blessés dans l’Aisne près de Crépy-en-Valois, le lundi 19 décembre. Pas moins d’une quarantaine de pompiers de sept casernes et un hélicoptère ont été déployés sur place. Par P.J - Publié le Mercredi 21 Décembre 2022 à 12:55

À quelques jours de Noël soit ce lundi 19 décembre, un terrible choc frontal ntre une Renault Clio et un monospace a fait deux morts et quatre blessés dont une victime héliportée en urgence absolue, rapporte le site en ligne actu.fr. Le drame s'est joué dans l'Aisne près de Crépy-en-Valois.



Selon l’Union de Reims, avec à son bord quatre passagers, la Renault Clio qui circulait entre Soissons et Château-Therry aurait quitté sa voie pour heurter de plein fouet une monospace qui venait en sens inverse. L’impact des deux véhicules a été terrible. Deux occupantes de la voiture, âgées de 50 ont été tuées sur le coup et une troisième passagère évacuée par hélicoptère au centre hospitalier d’Amiens.



Sept casernes de pompiers ont été mobilisées et déployées sur le lieu du drame.