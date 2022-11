A la Une . Deux morts et cinq blessés dans un accident sur une autoroute

Une collision entre deux véhicules sur une autoroute entre le Var et les Alpes-Maritimes a coûté la vie à deux personnes. 5 autres ont été conduites à l'hôpital. Par La Rédaction - Publié le Mercredi 30 Novembre 2022 à 08:41





La voiture a pris feu et la camionnette a été projetée à une vingtaine de mètres. Deux personnes sont décédées suite à cet accident, cinq autres ont été transportées à l'hôpital. Une voiture et une camionnette de chantier se sont percutées sur l'autoroute A8 mardi matin aux alentours de 6h30, relate Nice Matin . Les deux véhicules roulaient dans le même sens et sont entrés en collision, ils ont ensuite passés par-dessus la glissière de sécurité.La voiture a pris feu et la camionnette a été projetée à une vingtaine de mètres. Deux personnes sont décédées suite à cet accident, cinq autres ont été transportées à l'hôpital.