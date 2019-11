Deux molosses qui s'attaquaient aux animaux d'une ferme pédagogique capturés par le fermier

Hier matin, la ferme pédagogique du Domaine Palssade à Saint-André résonnait de nouveau des cris d'un animal attaqué par des chiens errants, deux chiens de catégorie 2 s'en prenaient à un malheureux paon. Le fermier a réussi à faire fuir les molosses, des American staff, à coup de jets de pierres, puis à les capturer dans une cage, les appâtant avec de la viande.



Les molosses ont essayé de s'en prendre à un alpaga, que sa laine épaisse a protégé des morsures. Le paon a perdu toutes ses belles plumes dans l'attaque, mais le possible carnage a été évité de justesse. Ce n'est pas la première fois que le fermier déplore une attaque de chiens, il a déjà perdu plus de 70 animaux, destinés à sensibiliser les enfants à la nature. Le fermier s'est doté d'une cage pour capturer les chiens errants, ce que lui reprochent des associations de défense des animaux, à son grand étonnement.



Les deux molosses ont été récupérés par la fourrière de la Cirest, qui les connaît déjà, ce n'est pas la première fois qu'ils sont capturés. Une procédure de "chien mordeur" ayant été lancée, le vétérinaire devra juger de la dangerosité des molosses, en vue d'une éventuelle euthanasie. Le propriétaire devra régler les frais de fourrière et, selon le JIR, s'est engagé à rembourser le fermier de ses frais. Il est à noter que les molosses présentaient des blessures diverses, l'un d'entre eux ayant un collier trop serré.