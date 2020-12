A la Une . Deux mois après, Jean-Luc Reichmann présente ses excuses à La Réunion

Lors de l’émission diffusée le dimanche 27 décembre, le présentateur Jean-Luc Reichmann a présenté ses excuses à La Réunion. En octobre dernier, une question sur les Réunionnais lors de l’émission "les douze coups de midi" avait suscité une vive polémique.

Publié le Lundi 28 Décembre 2020

"À quoi peut-on parfois reconnaître un Réunionnais ? Leur ongle très long ou leur onzième doigt?" avait pu lire les téléspectateurs de l’émission les Douze coups de midi le 24 octobre dernier. Une question qui avait provoqué une vive polémique sur l’île.



L’Union des Étudiants Réunionnais de l’Hexagone avait porté une réclamation au CSA tandis que Valérie Bègue avait dénoncé « un exemple tristement banal de racisme ordinaire » sur ses réseaux sociaux.



Alors que la production avait déjà rejeté toute mauvaise intention, cette fois c’est l’animateur star de l’émission qui a présenté ses excuses. Alors qu’une nouvelle question concernait l’île, Jean-Luc Reichmann en a profité pour exprimer ses regrets sur la polémique.



"Il y a eu quelques petites indélicatesses qui, à la base, n'étaient pas du tout voulues. Je tiens à le préciser parce que je défends toujours les équipes jusqu'au bout. Mille pardons, on vous présente nos excuses si, à un moment donné, on a pu vous heurter ou choquer, c'était juste pour sourire, évidemment" a déclaré le présentateur.



