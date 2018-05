Deux missions pour le maire de Saint-Paul

Joseph Sinimalé, accompagné de son directeur de cabinet au TCO, Teddy Sorret s’est déplacé récemment dans l’hexagone. Il avait une feuille de route ciblée, à savoir deux missions dont la première consistant à préparer la venue de André Yché, président du directoire de la CDC Habitat (ancien groupe SNI). À ce titre, une visite de terrain à la Saline-les-hauts est programmée dans la semaine du 11 juin. La restructuration du bourg de la Saline est portée par la SIDR qui a été rachetée par la CDC Habitat. Cette rencontre a eu lieu mardi 15 mai. Il y a tout un travail de fond qui est mené à ce niveau. Cela nécessite des rencontres en métropole en fonction de l’agenda de ces personnes.



Deuxième mission à Paris pour Joseph Sinimalé : le tri des déchets créateurs d’emplois. En effet, devant la baisse des emplois aidés, le maire de Saint-Paul et président du TCO souhaite pouvoir trouver une réponse pour les publics à faible employabilité. Le tri et la revalorisation des déchets pourraient constituer une des pistes intéressantes. Des expériences ont été lancées sur le territoire de la côte ouest (TCO) au travers d’Atelier Chantier d’Insertion (ACI) qui récupèrent aujourd’hui du matériel électroménager, des palettes de bois et du textile pour leur donner une seconde vie. Ces ACI doivent pouvoir pérenniser leurs structures pour pérenniser les emplois.



D’où le sens de la visite faite au maire de Chanteloup-les-Vignes qui a reçu, le mercredi 16 mai Joseph Sinimalé et Teddy Sorret, en leur faisant visiter une des structures de tri et de valorisation du textile grâce à une entreprise d’Insertion installée dans toute la France. « C’est vers ce type de structure que l’on souhaite faire évoluer nos ACI », a expliqué le président du TCO, lequel a eu droit aux honneurs du « Parisien ». Joseph Sinimalé a repris l’avion jeudi soir. Teddy Sorret quant à lui a honoré les rendez-vous professionnels déjà calés depuis La Réunion : avec le député européen Jean-Marie Cavada. «Le député européen qui s’intéresse beaucoup aux enjeux liés au numérique et plus particulièrement dans les territoires éloignés de la France métropolitaine m’a accordé deux heures d’entretien », explique le directeur de cabinet de Joseph Sinimalé.



Et pendant que nos élus et collaborateurs multiplient les rendez-vous en métropole, qu’ils se soucient de savoir comment se portent les jeunes Réunionnais ayant choisi la mobilité pour ne pas se tourner les pouces dans leur île faute de boulot, qu’ils prennent le temps d’aller encourager ces jeunes Réunionnais qui souhaitent mettre La Réunion à l’honneur dans le cadre de la semaine créole… il y a des « maloki », cachés derrière leur ordinateur dans leur bureau climatisé, qui passent leur temps à casser, à dénigrer, à insulter, à rabaisser systématiquement.