A la Une . Deux mineurs interpellés pour racket devant le lycée Bel Air de Sainte-Suzanne

Un lycéen a été agressé par deux individus mineurs qui voulaient lui dérober des effets devant son lycée. Sa réaction a été particulièrement intelligente et a permis aux gendarmes de Sainte-Suzanne d'appréhender rapidement les deux malfrats. Par Regis Labrousse - Publié le Vendredi 16 Septembre 2022 à 18:01

Il est environ 15 heures ce jeudi 15 septembre lorsqu'un lycéen se fait prendre à partie par deux individus mineurs de 16 et 17 ans. Leurs motivations sont simples : ils veulent le téléphone portable, le code et les écouteurs de la victime. Le lycéen a alors eu une réaction particulièrement saine et intelligente : il leur a donné ce qu'ils voulaient et est allé directement déposer plainte à la gendarmerie.



Les enquêteurs de la brigade de Sainte-Suzanne, grâce à la description qui leur a été faite par la victime, ont alors pu déclencher immédiatement des recherches. Cela a permis d'interpeller le premier individu 25 minutes plus tard alors que le second, qui habite Saint-Denis, a été identifié plus tard.



Les militaires ont effectué une opération pour le récupérer ce vendredi mais sans résultat. Pour autant, se sachant recherché, il s'est rendu de lui-même aux forces de l'ordre quelques heures plus tard. Les deux mineurs ont été placés en garde à vue et devront répondre de leurs actes devant la justice.



Face à de tels actes, il apparaît important de ne pas risquer son intégrité physique et de rapporter les faits le plus rapidement possible aux autorités compétentes qui peuvent alors agir avec efficacité.



