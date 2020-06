A la Une . Deux médecins condamnés en appel pour trafic d’Artane

La justice a confirmée en appel la condamnation à un an de prison avec sursis pour deux médecins. Il leur est reproché d’avoir prescrit de l’Artane à des toxicomanes.

Par Aurélie Hoarau - Publié le Samedi 13 Juin 2020 à 08:03

La cour d’appel de La Réunion a confirmé hier que deux médecins de l’île s’étaient rendus complices d’un trafic de drogue, relatent nos confrères du Quotidien. Entre 2014 et 2016, un médecin de St-André et un autre du Tampon auraient prescrit plus de 20 000 cachets d’Artane à des toxicomanes en manque. En première instance, ils avaient été condamnés à un an de prison avec sursis.



Pour leur défense, les médecins ont affirmé qu’ils avaient prescrit l’Artane comme substitution à la cocaïne. Ils auraient été convaincus de cette démarche par une association bidon. À la barre du tribunal, le Dr David Mété, chef du service addictologie au CHU de Bellepierre, a infirmé la pertinence de ce protocole médical. L’Artane ne peut être prescrit comme substitut à des toxicomanes en manque selon lui.



La cour d’appel a donc confirmée la première peine, un an de prison avec sursis, pour les deux médecins. La cour estime que les professionnels de la santé ont incité à utiliser le médicament pour des usages détournés.