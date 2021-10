A la Une . Deux mamans qui s'aiment, deux enfants et un même père : tout est simple !

Cela fait 17 ans qu'elles filent le parfait amour et assument leur homoparentalité dans un contexte réunionnais pas toujours très ouvert à leur différence. Chacune a eu l'immense joie de devenir maman, elles ont choisi comme père le même homme et se sont mariées. Martine, Sophie, Mélodie et Théo comme Philippe * sont heureux et assument ce droit d'être en couple ou parents différemment, enfants avec deux mamans ou père d'un couple lesbien.



Encouragées par leurs amis, Martine 37 ans et Sophie 43 ans, ont accepté de témoigner et de lever le voile sur leur histoire. Un témoignage fort, non pas pour se montrer, mais à destination de certains jeunes qui aujourd'hui encore n'osent vivre leur homosexualité de façon libre à La Réunion.



Martine et Sophie, très complices, racontent à deux voix leur cheminement. En préambule, elles précisent : "Nous voulons vivre notre vie tranquillement. Nous ne voulons l'aval de personne. Notre objectif n'est pas de changer les choses ou d'afficher une hyper masculinité ".



Ce couple soudé s'est formé il y a 17 ans, chacune ayant eu un enfant avec le même homme. Une évidence pour elles qui loin des clichés affichent leur féminité ! Les choses cependant n'ont pas forcément été simples mais leur amour a toujours su dépasser les obstacles et vaincre les réticences familiales.



Les paroles d'un père : "J'accepte ton choix mais ne le fais pas voir "



Martine est née dans une famille créole nombreuse recomposée. Son père est agriculteur, un milieu modeste dans lequel on ne se pose pas de questions sur son orientation sexuelle. C'est en arrivant à l'université que Martine va s'émanciper sexuellement et dans un éclat de rire elle ajoute : "Avec des garçons naturellement, cela coulait de source.". Celle qui est alors étudiante infirmière va peu à peu se faire des amies qui s'avèrent être ouvertement lesbiennes. La jeune étudiante ne se pose toujours pas de questions. Puis c'est la rencontre avec Sophie, de 6 ans son aînée, déjà infirmière. Une évidence, elle deviendra sa femme, sa moitié. Martine va la présenter à ses parents qui comprennent et acceptent. Son père aura l'intelligence du cœur de respecter son choix et lui dira très pudiquement, elle s'en souvient encore : "Tu restes ma fille. J'accepte ton choix mais ne le fais pas voir ".



Martine analyse les choses très simplement : "C'est une relation très atypique pour ma famille. Sophie a toujours été lesbienne, mais ils respectent Sophie pour ce qu'elle est. Notre intimité ne regarde que nous ".



Sophie de son côté est née dans un milieu créole catholique pratiquant, investi dans l'église. A 22 ans, par convenance, elle épouse son petit ami avec qui elle était en couple depuis 5 ans. L'avenir pour elle semblait tracé : mariage, maison et bébé... Cependant un an plus tard, elle réalise qu'elle n'est pas pleinement épanouie. Elle va rencontrer des femmes et faire son coming out.



Un guérisseur pour celle qui est envoutée



Sa famille va alors ouvertement entrer en conflit avec elle, celle qu'ils considèrent comme "envoutée, comme contre nature ". Sophie ira même jusqu'à aller voir un guérisseur qui lui confirmera qu'elle n'est pas maudite mais tout simplement attirée par les femmes ! Elle n'a alors d'autre choix que de s'éloigner de sa famille, une séparation va durer deux ans. C'est pendant ce laps de temps que les deux infirmières vont se rencontrer. Sophie avec une grande pudeur mais également un grand sourire avoue : "J'ai eu alors le grand bonheur de rencontrer Martine et d'avancer tranquillement avec elle. Cela fait 17 ans ".



Pour Sophie, la question de la maternité est également une évidence, elle veut des enfants maintenant que Martine a fini ses études. Les deux jeunes femmes envisagent de partir à l'étranger afin de concevoir cet enfant tant désiré. La solution va s'imposer à elles sous les traits d'un ami... Philippe est un ami du couple, un ancien militaire, beau, qui attire énormément les femmes. Ce séducteur est comme le confesse Sophie "un vieux célibataire qui a également un désir d'enfant. Il est sexy et vit de relations éphémères... Il papillonne ". L'ami va donc accepter de devenir le père de l'enfant que portera Sophie. Un rôle qu'il compte assumer sachant que son enfant sera élevé par ses deux amies, un couple stable. Il reconnaitra le petit Théo qui porte le nom de sa maman.



Martine va également avoir cette envie de donner la vie et un petit frère ou une petite sœur à Théo. Les deux femmes pensent immédiatement au beau Philippe mais ce dernier est alors en couple depuis un certain temps... Elles passent une annonce et reçoivent plus de 200 candidatures. Les choses ne vont pas se passer simplement, Martine ayant des soucis de santé qui viennent contrecarrer son projet de maternité. Quand les choses rentrent dans l'ordre pour elle, Philippe, l'ami et père de Théo, est à nouveau libre dans sa vie. Il accepte d'être le père de l'enfant de Martine. Les deux enfants du couple lesbien auront donc le même père. C'est une petite fille que les deux femmes et leur ami vont accueillir, qu'ils prénomment Mélodie.



Théo a aujourd'hui 14 ans et sa soeur 11 ans. Les enfants élevés par les deux femmes vont très régulièrement chez leur père et vivent naturellement cette situation. Martine en riant confesse : "Ma fille en parle même trop, elle est fière d'avoir deux mamans ". Pour les enfants il y a Maman Martine et Maman Sophie, chacune ayant son fils ou sa fille de cœur si ce n'est biologique.



Sophie cependant reste un peu amère. Elle s'en explique : "On a une maison, des enfants. J'oublie que nous sommes deux femmes parfois. Nous sommes discrètes et naturelles. Nous avons une amie qui a recueilli récemment une jeune fille mise à la porte par ses parents qui avaient découvert son homosexualité. Il faut dire à tous ces jeunes de La Réunion que l'on peut être heureux, qu'il ne faut se refuser cette liberté, le mariage ou la PMA. Pour ma famille le lien de sang reste fondamental et ma fille portée par Martine, je le sens, pour eux n'est pas totalement ma fille. Je reste déçue mais je suis heureuse..."