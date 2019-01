Deux lycées de La Réunion dans le top 100 des meilleurs lycées de France

C’est une première. Le Ministère de l’Education nationale a publié les taux de mentions très bien pour 2018 de tous les lycées, publics et privés sous contrat. Deux établissements de La réunion se trouvent dans les 100 premiers au bac général.



Comme l’an dernier, ce sont trois établissements privés de l'Hexagone qui arrivent en tête. Saint-Louis de Gonzague (Paris 16 ème) arrive en tête avec 83,4 % de mentions très bien en 2018. Cet établissement privé d’inspiration jésuite possède une forte tradition d’exigence, et ce, depuis plusieurs années. Le lycée Danielou à Rueil Malmaison arrive juste derrière, suivi par Stanislas à Paris. Le premier établissement public, Henri IV à Paris arrive 5ème.



Il faut remonter à la 53ème place pour trouver trace d'un lycée de l'académie de La Réunion. Il s'agit du lycée général et technologique privé catholique Levavasseur situé à Saint-Denis. Son taux de réussite de ses élèves a frôlé la perfection l'an dernier, avec 99,1% au bac. Parmi eux, 35,7% ont obtenu la mention Très bien.



A la 83ème position du top 100, on retrouve le Lycée privé catholique Maison Blanche situé au Guillaume Saint-Paul. 98,1% de ses élèves ont décroché leur passeport pour les études supérieures et parmi eux, 29,2% ont obtenu la mention TB.