Deux jours pour relever le challenge de natation à Saint-Paul

Prés de 1200 élèves des écoles des classes élémentaires, CP/CE1, CE1 et CE1/CE2, de la commune de Saint-Paul participent pendant deux jours au challenge natation, les 8 et 9 mars 2018, au centre nautique de Josselyn Flahaut de Plateau Caillou. Cette manifestation relève du dispositif « plan de natation » mis en œuvre à l’initiative conjuguée de la Municipalité et du Rectorat.



L’objectif est de faire évoluer les élèves dans un milieu aquatique, à travers des ateliers ludiques et pédagogiques. L’occasion de clore les modules d’apprentissage de la natation de l’année scolaire par un événement sportif et divertissant. Une belle initiative qui, certes, facilite l’accès au savoir nager mais ravit aussi les petits apprentis nageurs.