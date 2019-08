Deux jours avant les élèves, les enseignants font leur rentrée

Pour les marmailles et les ados, ce sera vendredi, mais pour les professeurs, c'était aujourd'hui. Les enseignants ont fait ce mercredi leur rentrée.



Pour l'occasion, le recteur Marimoutou s'est rendu à leur rencontre au lycée Nord à Saint-Denis.



Il y a cette année 14.670 enseignants dont 6775 dans le 1er degré public (école maternelles et élémentaires) et 7895 dans le 2nd degré public (collèges et lycées).