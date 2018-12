Deux jeunes morts sur nos routes: Les gendarmes rappellent les risques

Ils étaient 15 motocyclistes de l'Escadron départemental de sécurité routière sur nos routes ce week-end. Beaucoup d’infractions génératrices d’accidents graves ont été enregistrées : 56 sur 64. 9 permis de conduire ont été retirés. A l'aube des fêtes de fin d'année les gendarmes appellent à "la plus grande prudence, la route s'étant révélée meurtrière ce week-end, avec la mort deux jeunes pilotes de deux-roues, de 18 et 21 ans". En effet, le plus jeune, un scootériste, est décédé à la Rivière Saint-Louis après avoir perdu le contrôle de son véhicule samedi après-midi. Il aurait percuté un muret.



Le deuxième scootériste, âgé de 21 ans, circulait à Saint-Leu dans la nuit de samedi à dimanche. Il a percuté une voiture stationnée.



Parmi les infractions, les gendarmes comptent :



- 19 conduites sous l'emprise de l'alcool dont 7 délictuelles (taux supérieur à 0.40 mg par litre d'air expiré) avec des taux élevés : 1.03 pour un automobiliste et 1.00 mg pour un pilote de scooter. Un automobiliste contrôlé avec un taux de 0.47 mg circulait sans être titulaire du permis

- 4 conduites après avoir fait usage de produits stupéfiants

- 6 excès de vitesse avec interception dont un jeune conducteur contrôlé vendredi après midi sur la RN 2 à Saint-Benoît. Il roulait à 149 km/h au lieu des 100 autorisés pour cette catégorie d'usager. Cette personne avait réussi l'épreuve du permis mardi dernier. Trois jours plus tard il a dû le restituer aux gendarmes.

- 6 infractions aux règles de priorité

- 10 usage du téléphone en conduisant

- 2 non port de casque

- 9 non port de la ceinture de sécurité

- 1 défaut d'assurance

- 1 refus d'obtempérer

- 1 conduite sans permis



Un contrôle de conduites addictives a été réalisé à l’Étang-Salé dans la nuit de samedi à dimanche de 23h à 2h. Sept alcoolémies dont deux délictuelles ont été constatées, ainsi qu'une conduite après avoir fait usage de produits stupéfiants et conduite malgré annulation du permis de conduire.



Prudence, donc, en cette période de fêtes.