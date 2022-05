Mayotte Deux jeunes métropolitains décèdent tragiquement à Mayotte

Les proches des deux jeunes métropolitains ont ouvert une cagnotte afin de financer le rapatriement des corps de leurs amis vers leur région d’origine et permettre leurs obsèques qui se sont déroulées ce samedi 21 mai. L’accident de la circulation est dans l’agglomération Kawéni située à Mayotte. Les deux amis étaient originaires de Valenciennes et avaient tous les deux 31 ans.Victor Gralepois aimait voyager et avait de nombreux amis "aux quatre coins du monde", relaye la Voix du Nord . Quant à Clément Campini, il était éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse. Dans le cadre de sa profession depuis janvier 2021 dans le 101ème département français, il aidait les jeunes en difficulté.Vers 1H30 du matin, alors qu’ils circulaient à scooter, les deux amis ont heurté violemment le terre-plein central de la route, face au centre Kinga, indique le Journal de Mayotte qui ajoute que les panneaux signalent ce danger sont à chaque fois arrachés par les véhicules qui tentent de se frayer un passage.C’est la police municipale de Mamoudzou qui a été la première à arriver sur place, par hasard. Les agents ont été aidés pour les gestes de premiers secours par une infirmière et une sage-femme qui ont fait le nécessaire en attendant l’arrivée des pompiers et des urgentistes.Les proches des deux jeunes métropolitains ont ouvert une cagnotte afin de financer le rapatriement des corps de leurs amis vers leur région d’origine et permettre leurs obsèques qui se sont déroulées ce samedi 21 mai.