Deux jeunes fracturent un cabinet dentaire pour 50 euros et un iphone 4

Deux jeunes adultes étaient présentés ce lundi devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis pour des faits de vol. Ils ont de concert pénétrés par effraction dans un cabinet dentaire de la commune de Saint-Benoit. Par Regis Labrousse - Publié le Mardi 10 Août 2021 à 08:27

Il est 3h35, dans la nuit du 7 août dernier, lorsque l'alarme d'un cabinet dentaire se déclenche. Alerté par le bruit, un témoin voit deux individus se faire la malle. Il alerte les gendarmes et, grâce à sa description précise, les deux voleurs sont retrouvés peu de temps après leur méfait, non loin du lieu de l'effraction.



Partis avec 4 chèques, 50 euros et un iphone 4, les voleurs ont laissé en évidence les chèques volés sur le tableau de bord d'une voiture dans laquelle l'un des deux vit. Ils sont interpelés et reconnaissent les faits. Tout est restitué à l'exception du téléphone.



À la barre, ils expliquent qu'ils volent pour avoir de l'argent. L'un est SDF et indique à la présidente : "C'est parce que je ne trouve pas à manger que je suis obligé de voler". De son coté, le propriétaire du cabinet présent à l'audience réclame essentiellement des excuses et la réparation du préjudice occasionné.



"Les faits sont simples et reconnus. C'est la même situation pour les deux, leurs garanties d'insertion sont proches du néant !", indique la procureure qui demande 6 mois de prison avec sursis pour le premier sans casier, 8 mois de prison avec sursis probatoire et des obligations de soins et de travail pour le second qui a une mention à son casier. Reconnus coupables, ils écopent de 4 mois et 8 mois de prison avec suris simple.



