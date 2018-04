Deux jeunes femmes KO par l'effet de la "chimique"

"Maman i lève pas", s'inquiète l'enfant. Pour cause, cette dernière assise à coté de lui sur le sol est quasi inconsciente. Une amie est avachie sur elle tout aussi ravagée par les effets de la drogue, probablement du "tabac chimique" également appelé drogue du "chamane". La scène a été filmée le 31 mars dernier à St-Louis. La vidéo a été depuis partagée des centaines de fois et a suscité l’indignation sur les réseaux sociaux.Les deux jeunes femmes ont-elles été droguées à leur insu? Une autre vidéo en direct visiblement réalisée quelques temps avant la prise de drogue montrent que la jeune maman et son amie avaient commencé par s’alcooliser en compagnie d’autres personnes en milieu d’après-midi. L’individu qui se filme en direct demande "ou sa i lé bann tabac chimique là?" et son amie de répondre " fé fume zot tabac chimique té".