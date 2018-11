Deux hommes armés neutralisés dans le TGV Paris-Marseille

Des policiers de la brigade anticriminalité avec casque lourd sur la tête et fusil d'assaut à la main, sont intervenus samedi soir à bord d’un TGV reliant Paris à Marseille. Le train s’était arrêté en urgence à Marolles, à cause de la présence de deux hommes armés qui menaçaient les passagers à bord.



L'un était armé d’un couteau, l'autre d’un poing américain.



Il s’agit d’un père âgé de 57 ans et de son fils de 25 ans qui ont été neutralisés sous les applaudissements des passagers.



La perquisition au domicile des suspects, dimanche matin, a permis de lever l'hypothèse terroriste. Du coup, l'enquête se poursuit sour le chef de "violences avec armes".