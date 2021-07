A la Une . Deux hommes abattus en l'espace de 24H à Marseille sur fond de trafic de stupéfiants

​Un homme de 31 ans a été tué ce samedi soir dans les quartiers nord de Marseille. Il pourrait s’agir d’une réplique du meurtre, la veille, d’un autre homme encore plus jeune. Par LG - Publié le Dimanche 25 Juillet 2021 à 16:19

Les règlements de comptes sur fond de trafic de stupéfiants pourraient avoir fait une énième victime à Marseille.



Un homme âgé de 31 ans a été criblé de balles dans la nuit de samedi à dimanche dans le même arrondissement où la veille, un jeune homme de 26 ans avait été tué de la même manière.



Les policiers ont été appelés par les habitants du quartier qui disaient avoir entendu des détonations puis avoir vu un homme à terre. Sur place, les forces de l’ordre découvriront une victime touchée par plus d’une dizaine d’impacts. Elle était connue des services de police pour différentes infractions liées notamment au trafic de stupéfiants.



La veille, un homme âgé de 26 ans avait également succombé à ses blessures, lui aussi criblé de balles dans le 13ème arrondissement.



Même si les deux événements semblent liés à seulement 24 heures d’intervalle, les policiers de la brigade criminelle de Marseille chargés de l’enquête ne veulent établir pour l’heure aucun lien entre les deux homicides.



Il s'agit de la neuvième personne victime probable d'un règlement de comptes depuis le 25 juin et 16 depuis le début de l’année.





