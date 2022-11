Deux greffes de tissu ovarien réalisées pour la première fois à La Réunion

Pour la première fois dans l'île, deux patientes, de 28 et 33 ans, ont été greffées des tissus ovariens. Guéries d'un cancer, ces deux femmes avaient décidé de faire cryoconserver des tissus, juste avant de subir des traitements contre le cancer (radiothérapie et chimiothérapie).



Pour qu'elles puissent conserver au maximum la possibilité de garder un enfant, elles ont décidé de demander à se refaire greffer leurs propres tissus. " L'autogreffe de tissu ovarien est une avancée majeure qui permet à des femmes de retrouver une fonction hormonale et l'espoir d'être mère. Il s’agit de regreffer à la patiente son propre tissu ovarien prélevé et congelé avant les traitements toxiques pour la fertilité. Même s'il n'existe aucune garantie à cette technique, en moyenne 1 femme / 3 devrait pouvoir débuter une grossesse après une autogreffe de tissu ovarien, et 1 femme / 4 donnera naissance à un enfant", explique le CHU dans un communiqué.



L'opération s'est bien passée, et les deux femmes ont été opérées de manière non-invasive à l'aide d'un bras robotique pour garantir les chances de succès. Les patientes seront suivies au centre d’AMP du CHU avec une première évaluation de la réussite du greffon au 4ème mois post opératoire.