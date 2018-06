Deux gendarmes du GIGN grièvement blessés lors d'une intervention à Mayotte

L'interpellation a mal tourné. Deux gendarmes du GIGN ont été blessés lors d'une intervention à Bandrélé à Mayotte dimanche. L'un des gendarmes souffre d'une fracture au crâne. Son pronostic vital est engagé.



Le GIGN était mobilisé pour arrêter un individu connu des services de police. Il était impliqué dans différentes violences, notamment sur des touristes.



Lors de son arrestation, cinq ou six hommes ont surgi des fourrés, des pierres et des pavés à la main, avec lesquels ils ont agressé deux des gendarmes du GIGN.



Leurs collègues qui étaient un peu en retrait sont alors intervenus pour faire fuir les individus et prendre en charge les deux blessés.



L’un d’entre eux est grièvement blessé à la tête. Il a été évacué en hélicoptère vers l'hôpital et son pronostic vital est engagé. Il a été placé sous comas artificiel et doit être évacué dans l'après-midi vers La Réunion pour y être opéré.



Son camarade a également été grièvement blessé à la tête.



Selon Le Journal de Mayotte, "les deux militaires sont originaires de Mayotte. Celui qui est évasanné est âgé de 34 ans, et a un petit garçon de 3 ans. Le second a 38 ans, est marié et a 3 enfants. La préfecture et le procureur se sont aussitôt déplacés pour leur rendre visite".



L'individu a finalement pu être interpellé.