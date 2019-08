Deux frères percutent mortellement un piéton: Le jeune conducteur condamné à 3 ans de prison

Le tribunal correctionnel de St-Pierre a statué sur le sort d'Olivier et son frère Adrien, poursuivis pour homicide involontaire et non assistance à personne en danger.



Dans la nuit du 30 juin au 1er juillet 2017, ils ont percuté Mathieu sur la quatre-voies de Grands-Bois. Les deux frères alcoolisés ne se sont pas arrêtés. Le corps du piéton a été retrouvé le lendemain à plus de 10m du lieu de l’accident. Mathieu, 32 ans, était père de trois enfants.



C’est la mère des deux jeunes hommes qui les a conduits à la gendarmerie après avoir constaté les traces de sang sur le véhicule accidenté, a rapporté la presse écrite lors du procès qui s’est tenu le 11 juillet dernier. Les deux frères avaient fait la tournée des bars après avoir obtenu leur diplôme.



Olivier, le jeune conducteur, reconnu coupable des deux chefs d’accusation, a été condamné, ce jeudi, à 3 ans de prison dont 18 mois avec sursis, à l’annulation de son permis de conduire et l’interdiction de le passer durant 2 ans. Son frère, pour non-assistance à personne en danger, a écopé de 10 mois de sursis. Ils devront s’acquitter de plus de 70 000 euros de préjudice moral et également de plus de 25 000 euros de préjudice économique pour les trois enfants de la victime.