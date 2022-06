La grande Une Deux frères importent 5,4 kg de cocaïne sur l’île : "Vous distribuez la mort"

Le trafic de stupéfiants a malheureusement toujours le vent en poupe à La Réunion. Pour ce faire, les trafiquants utilisent toujours des mules pour le transport. Deux très jeunes frères ont été interceptés, le 28 mai dernier, par les douaniers de Gillot avec en tout 1,136 kg de cocaïne. L’un dans son caleçon, l’autre dans son bagage cabine. Par NP - Publié le Samedi 4 Juin 2022 à 01:34

Deux jeunes frères ont été interceptés le 28 mai dernier à l’aéroport de Gillot par les services des douanes. Lors du contrôle, le plus jeune, âgé 19 ans, avait 610 grammes de cocaïne dans son caleçon. L’ainé, âgé de 22 ans, avait 1 gramme de cannabis sur lui pour sa consommation personnelle. Il sera retrouvé plus tard 526 grammes de cocaïne dans son bagage cabine.



Lors des auditions, ils reconnaissent avoir effectué à eux deux sept voyages. Soit ensemble, seuls ou avec leur troisième frère. Le plus jeune donnera le détail des quantités avec 600 grammes par pain de cocaïne en contre partie de 60.000 euros en retour. Au total, il est estimé une quantité de 5,4 kg de cocaïne importé à La Réunion sur sept voyages à eux deux.

5,4 kg de cocaïne importés sur sept voyages



À la barre, ils semblent revenir sur leurs dires et expliquent que leurs premiers voyages depuis la fin de l’année 2021 étaient en fait des transports de cannabis. En revanche, ils ne peuvent pas contester la cocaïne du dernier voyage, bien évidement. Ils reconnaissent une somme de 1.000 euros par transport et par personne.



​Les douanes demandent une amende douanière solidaire au regard des 1.136 grammes saisis restant la somme de 150 euros le gramme soit 170.410 euros. Les 10 euros sont pour le gramme de cannabis.

Interdiction de séjourner à La Réunion



"Vous distribuez la mort", lance le parquet en début de réquisitions. "Ce sont des dossiers trop souvent jugés malgré l’effet insulaire. Ils ont une tendance certaine à la minimisation. Les enquêteurs n’ont pas inventé les détails précis qu’ils ont donné. C’est un trafic clairement organisé par le frère aîné qui a recruté ses frères. Je vous demande une peine de 5 ans de prison pour l’aîné et 3 ans de prison pour le plus jeune. Je vous demande de les maintenir en détention", requiert la procureure qui ajoute une interdiction de séjour à La Réunion de 10 ans à leur encontre.



Le plus jeune passe le bac cette année et venait pendant les vacances pour faire la mule. Il n’a pas de casier judiciaire. L’aîné, qui reconnaît avoir recruter ses jeunes frères, est sous contrôle judiciaire pour des faits de violences sur ses frères et sa mère. Il doit être jugé en octobre prochain. Il a deux mentions.



Les défenses font valoir la jeunesse de leurs clients ainsi que les difficultés familiales qu’ils rencontrent. Elles notent que le plus jeune a été auditionné sans avocat, qu’il ne reconnaît que le transport de stupéfiants et qu’il a coopéré.



La défense de l’aîné fait remarquer au tribunal que les 526 grammes de cocaïne présents dans son bagage cabine on été découvert en fin de garde à vue par les policiers alors qu’il venait d’avouer le transport en solidarité de son son frère. Selon lui, l’amende douanière ne tient pas : "il n’y a aucune certitude des produits transportés lors des premiers voyages".



Le tribunal condamne les deux jeunes mules à 4 ans de prison pour l’aîné et 30 mois de prison pour son frère. Ils sont maintenus en détention. Ils ont interdiction de séjour à La Réunion pendant 5 ans.

Le futur bachelier faisait la mule pendant ses vacances



