Faits-divers Deux frères de 70 et 58 ans se "totochent" à coup de poing américain

Deux frères comparaissaient ce mercredi devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis pour des faits de violences réciproques avec arme. Le premier, Paul est fatalement présent puis qu'il était en détention provisoire. Le second, Jean, placé sous contrôle judiciaire, n'a pas daigné se présenter à l'audience. Il est jugé en son absence. Par Regis Labrousse - Publié le Jeudi 10 Septembre 2020 à 10:42 | Lu 3036 fois

Comme souvent, le principal facteur de ce faits divers, c'est l'alcool. Nous sommes le 5 septembre, dans les hauts de Saint-Paul. Il est 17h quand la gendarmerie intervient pour une bagarre entre deux individus. Il s'avère qu'ils sont frères. Paul à 70 ans et son cadet, 58 ans. Depuis de nombreuses années, un différend les oppose. Paul reproche à Jean de l'avoir défiguré il y a quelques années. À la barre, Paul explique qu'il s'est fait agresser par son frère. Il l'a coursé avec une hache et lui a asséné un coup dans le dos à l'aide d'un poing américain artisanal. Lors de l'audience, on peut d'ailleurs constater les traces de sang sur sa chemise qu'il n'a pas quittée depuis son entrée en garde à vue.



Paul, après avoir reçu ce coup, a plaqué son frère au sol pour le maîtriser. Il lui a ensuite retiré le poing américain de sa main puis l'a maintenu en se mettant sur lui. Telle est sa version. Selon les témoins qui ont appelé la gendarmerie, il portait des coups sur son frère alors qu'il était au sol. Tombé face contre terre, Jean s'en sort avec 6 points de suture au front et une ITT de 6 jours. Si Jean n'a pas de casier, Paul a lui un joli palmarès. Son casier fait état de 16 mentions. À sa première condamnation, il prend 7 ans de réclusion criminelle pour coups mortels en 1978. La quasi totalité de ses condamnations sont pour des faits de violence.



"Il a été contrôlé avec 2,21 g/l, il avait du mal à tenir debout tout seul"



"Ce sont des violences mutuelles et non réciproques, il s'agit d'un conflit ancien entre eux. Il n'y a pas que la chute, le témoin atteste qu'il a frappé son frère au sol avec le poing américain, il y a eu des coups derrière. Il a été contrôlé avec 2,21 g/l, il avait du mal à tenir debout tout seul. Je demande une peine de 4 ans de prison avec maintien en détention ainsi que la révocation du sursis d'une année pour lui. Je demande une peine de 6 mois de prison avec sursis probatoire pour son frère" requiert la Procureure de la République.



De son côté, la défense estime que "la responsabilité n'est pas proportionnelle aux réquisitions du parquet. On ne saura jamais ce qu'il s'est passé, mais on sait qui a ouvert les hostilités. C'est Jean qui a couru derrière lui avec une hache et l'a frappé avec un poing américain dans le dos. Il a 70 ans ! Peut-on considérer que la prison est la solution. Il a besoin de soins, il est livré à lui même. Je vous demande de ramener la peine à de plus justes proportions". Le conseil de Paul a été entendu par le tribunal. Paul écope de 18 mois de prison plus la révocation de son sursis d'un an. Il est maintenu en détention. Sans casier, Jean est condamné à 6 mois de prison avec sursis simple.



Regis Labrousse Faits-diversier Passionné par tout ce qui vole, j'ai eu la chance de pouvoir effectuer une longue... En savoir plus sur cet auteur