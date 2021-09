Deux frères accusés d’avoir agressé des vigiles du supermarché du Chaudron

Le 6 septembre dernier, les deux hommes fêtent un anniversaire dans le quartier. Parti chercher de quoi se ravitailler, alors que déjà bien alcoolisé, le plus jeune revient du supermarché le visage ensanglanté. Le jeune frère a en fait frappé un vigile qui lui a rendu son coup de poing. En cause, la remarque du vigile qui lui demandait de bien mettre son masque, relate le JIR dans son édition du jour. Puisque le jeune frère ne parvient pas à donner les raisons de ses blessures, son frère et un autre individu décident d’aller chercher davantage d’explications.



La situation dégénère sur le parking du supermarché entre l’équipée sauvage et les vigiles. Trois jours d’ITT seront délivrés à un des agents.



Jugé vendredi en comparution immédiate, le jeune frère ne se souvient que très vaguement des faits. A l’arrivée des policiers, il présentait 1,96 g d’alcool par litre de sang.



Avec 8 mentions à son casier, il a finalement été condamné à 4 mois de prison ferme aménageable. Son frère qui ne s’est pas rendu à son procès, sera jugé pour ces faits en octobre prochain.