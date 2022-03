Mayotte Deux fois plus de syndromes dépressifs à Mayotte qu'en métropole

Une vaste étude menée par l'INSEE de Mayotte vient d'être rendue publique, s'attachant à l'état de santé psychique des habitants. Les résultats sont édifiants : à Mayotte, deux fois plus de personnes qu'en métropole seraient en proie à des syndromes dépressifs. Par NP - Publié le Mardi 22 Mars 2022 à 08:26

L'enquête Santé DOM 2019 a livré ses chiffres : Mayotte et la Guyane sont les deux DOM dont les habitants sont les plus touchés par les syndromes liés à la dépression. Selon l'INSEE, en 2019, 20% de la population était touchée par ce trouble, avec une prévalence pour les femmes, les jeunes et les personnes âgées.



L'étude a permis de déterminer les causes principales de ce mal-être : mauvaise santé physique, chômage, naissance à l’étranger. Dans sa note du 25/02, l'institut de statistiques précise : "Les personnes dépressives sont moins satisfaites de leur vie que les autres. Elles déclarent plus fréquemment ne faire aucune activité physique. Elles renoncent aussi plus souvent à des soins et consultent rarement un professionnel de la santé mentale. À Mayotte, l’état dépressif ne s’accompagne pas de comportements addictifs particuliers."



Comment expliquer ces troubles deux fois plus élevés qu'en métropole à Mayotte ? "Les conditions de vie et d’habitat souvent précaires, l’insécurité prégnante, la situation administrative irrégulière d’une partie de la population peuvent expliquer l’ampleur de certains troubles constitutifs du syndrome dépressif à Mayotte, notamment ceux du sommeil et de l’appétit ainsi que la fatigue et le manque d’énergie. De plus, la crise sanitaire survenue après la réalisation de l’enquête Santé Dom 2019 a probablement aggravé la prévalence des états dépressifs à Mayotte, comme ailleurs en France", explique l'INSEE.



Enfin, il est à noter que Mayotte présente une offre de soins en santé mentale particulièrement faible. En 2019, l'ARS de Mayotte dénombrait 4 professionnels de psychiatrie pour 100.000 habitants contre 23 en métropole.