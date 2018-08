A la Une . Deux fois plus de classes pour le confort des élèves de primaire à Saint-Denis Pas plus de 12 élèves par classe, c’est une promesse de campagne d’Emmanuel Macron. Depuis 2 ans, le grand chantier du dédoublement des classes de cours a donc commencé et les écoles primaires se mettent à la page.

Les classes de CP et CE1 en REP et REP+ sont concernées par ce grand chantier et la municipalité de Saint-Denis a lancé les travaux en début de période de vacances, seul moment où des travaux de telle ampleur peuvent être engagés. Pour la commune de Saint-Denis, les salles de CP ont été réalisées l’année dernière. "Cette année, il s’agit de poursuivre le programme national, soit le dédoublement des classes de CE1" précise Ibrahim Cadjee, délégué au projet éducatif global à la mairie de Saint-Denis.



L’enveloppe globale des travaux pour la commune s’élève à 1,4 million d’euros, avec un investissement de 80.000 euros pour le mobilier.



14 nouvelles salles de classe en 5 semaines



"Globalement, on a essayé de réutiliser les salles de classe de 30 pour les séparer en 2 autant que possible. Mais sur pas mal d’écoles, le foncier se fait rare et on a eu l’obligation de créer de nouvelles salles de classe. La complexité de cette opération est de pouvoir sortir 14 salles de classe en 5 semaines de vacances.



Ces travaux conséquents ne peuvent pas se faire en période scolaire et la solution technique a été de monter des structures métalliques et y ajouter des panneaux préfabriqués pour optimiser les délais de réalisation", explique Anthony Pausé, chargé d’opérations à la mairie de Saint-Denis.



Les nouveaux bâtiments en préfabriqué sont isolés de la chaleur, pour une surface par classe de 40m2."Dans l’étude préalable, nous avons fait en sorte d’orienter les classes de manière à avoir un courant d’air traversant et optimiser le confort", conclut Anthony Pausé.



Laurence Gilibert - laurence.gilibert@zinfos974.com





