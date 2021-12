A la Une . Deux extrémistes islamistes qui voulaient tuer "des mécréants" pendant les fêtes de Noël

Le Parisien révèle que la DGSI (Direction générale de la sécurité intérieure) a arrêté le 29 novembre dernier à Meaux (Seine-et-Marne) et au Pecq (Yvelines) deux hommes âgés de 23 ans.

Suite à un renseignement, ils avaient appris que les deux suspects avaient l'intention d'attaquer au hasard, "des mécréants" dans le but de les tuer au nom de l'Etat islamique. Leurs cibles : des centres commerciaux, dont l’un connu en banlieue parisienne selon le journal, des universités ou des rues bondées. Et ensuite de mourir "en martyrs" sous les balles des policiers.



Les deux hommes, dont l'un a avoué, ont été mis en examen le 3 décembre pour "association de malfaiteurs terroriste criminelle" et placés en détention provisoire.



