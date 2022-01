Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Deux expositions à découvrir à Sudel-Fuma Saint-Paul, Ville d’art et d’histoire, accueille deux expositions hors des murs, issues des collections du Fonds Régional d’Art Contemporain à la longère Sudel-Fuma.

L’exposition « Nouvelles icônes, effigies de sel et d’or » est un ensemble d’œuvres. Au travers de ses portraits, de ses images et de ses vidéos, l’exposition rend hommage à la diversité du monde. Elle pose la question « qu’est-ce que l’identité ? » et montre que la société possède plusieurs visages. Rappel que, l’être humain va au-delà des catégories qu’il crée. Les « minorités » y sont représentées comme des icônes, les symboles de l’identité et de la diversité. Ce moment culture vous offrira en plus de ces réflexions, des œuvres magnifiques et uniques. L’exposition prendra fin le 26 juin 2022.



L’exposition « Protocoles sensitifs » est un ensemble d’œuvres interactives. Dans « protocoles sensitifs », quatre artistes vont vous immerger dans la poésie et l’imaginaire, grâce aux sens du corps humain et à votre créativité. Une expérience interactive qui vous plongera dans d’autres univers, vous fera prendre conscience de chaque interaction, entre vous et ce qui vous entoure. L’exposition prendra fin le 30 janvier 2022.



Pour plus d’informations, veuillez contacter la salle Sudel-Fuma au : 0262 45 76 41. Dans le contexte sanitaire actuel, la Ville de Saint-Paul respecte les mesures édictées par l’État, afin de lutter contre la propagation de la Covid. Le port du masque et les gestes barrières sont obligatoires.







Dans la même rubrique : < > Fermeture exceptionnelle de deux services municipaux Collecte de sang à l’Hermitage : mobilisons-nous !