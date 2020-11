A la Une . Deux escrocs manipulés par un troisième arnaqueur

Les mises en scène réfléchies de trois escrocs ont induit six personnes et deux entreprises en erreur entre 2017 et 2019. Par SH - Publié le Samedi 28 Novembre 2020 à 07:13 | Lu 643 fois

Un couple était jugé devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis ce vendredi pour une série d’escroqueries perpétrées dans le chef-lieu. Ils étaient trois à profiter de la naïveté de leurs victimes, mais le dernier comparse, malgré la convocation judiciaire, n’était pas présent.



Des achats faits au nom d'inconnus



Leur mode opératoire était souvent le même, que ce soit auprès des opérateurs de téléphonie mobile ou de pauvres gens cherchant une location d’appartement. Une victime a vu un contrat de plus de 9.000 euros pour l’achat de téléphones arriver dans sa boîte aux lettres. Une autre a reçu une facture de 670 euros pour trois lignes téléphoniques dont elle n’avait pas connaissance.



Autre méthode : Ils proposent de fausses locations d’appartement en se faisant passer pour les propriétaires. Les victimes leur versent une caution, deux mois de loyer en avance, des frais d’assurance et d’agence. Alors que le trio empoche de jolies petites sommes, les "locataires" floués ne verront pas les clés des biens proposés.



Des escrocs victimes d'un arnaqueur



Peu bavard, le couple avoue les faits et affirme avoir agi sous la direction de leur acolyte absent à l'audience. L'avocate de la défense assure que ce dernier a manipulé ses clients qui, avant de devenir escrocs, avaient des emplois.



"On a gagné 1000 euros dans tout ça, je pense", affirme la femme qui a finalement écopé de 8 mois de prison avec sursis.



Les deux autres hommes, qui comptent déjà d’autres condamnations à leur casier judiciaire, écopent de 18 mois de prison dont 6 avec sursis. Le mari de la prévenue, déjà en détention, y retourne donc purger sa peine.





