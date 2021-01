Deux élus de Vanessa Miranville démissionnent

Seulement cinq mois après le début de leur mandat le 3 juillet 2020, deux élus de la Possession rendent leur tablier. Comme le veut la procédure, ils ont adressé leur lettre de démission au premier magistrat, courant du mois de décembre.



Les deux élus sont Guy Saint-Alme, adjoint aux Grands projets (Coeur de ville, Front de Mer, Rosthon Lataniers, Moulin Joli), à la Planification, à l'urbanisme et à l'Eau ainsi que Philippe Fierval, conseiller municipal en charge du Logement, du Développement économique et élu de quartier de Moulin Joli 2 - Halte Là.



Guy Saint-Alme siège aussi au sein de l'instance communautaire du Territoire de la côte Ouest en tant que conseiller. Il en était le 12ème vice-président lors de l'ancienne mandature mais en tant qu'élu saint-paulois.



Ils ont adressé à la maire Vanessa Miranville leur lettre de démission les 10 et 30 décembre en évoquant des raisons de santé, leur état ne leur permettant pas de continuer leur mission au profit de l’intérêt général des Possessionnais. Ils exerceront leur délégation jusqu’au moment de la décision effective du préfet. Philippe Fierval assurera sa mission jusqu'au 1er février. Leur remplacement sera validé lors des prochaines séances du conseil municipal.