Politique Deux députés de Guadeloupe proposent un "passeport mobilité actif et retour au pays"

​Ce mercredi 31 mai à l’Assemblée nationale a été adoptée à l’unanimité, en commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, la proposition d'Olivier Serva et Max Mathiasin, tous deux députés de la Guadeloupe depuis 2017. Par LG - Publié le Vendredi 2 Juin 2023 à 13:16

"Préoccupés par la forte augmentation des tarifs des billets d’avion entre l’Outre-mer et l’Hexagone", deux parlementaires ultra-marins ont déposé une proposition de loi visant à renforcer la continuité territoriale en Outre-mer.



Leur texte prévoit ainsi la création, dans les dispositifs de LADOM, l’Agence de l’Outre-mer pour la mobilité, d’un « passeport mobilité actif » afin d’accompagner les salariés souhaitant poursuivre un cursus de formation continue dans l’Hexagone.



Ils espéraient également la création d’un « passeport retour au pays » afin d’accompagner dans leur mobilité les candidats, salariés comme entrepreneurs, souhaitant regagner définitivement leur territoire d’origine.



Leur proposition de loi visait aussi un rehaussement des montants de l’aide à la continuité territoriale afin de les rendre cohérents à l’hyperinflation que connaissent les billets d’avion, ont-ils évoqué.



Enfin, les députés guadeloupéens réclamaient un renforcement de l’accompagnement financier des parents d’enfants malades originaires des Outre-mer ou de la Corse en autorisant le cumul, actuellement impossible, de l’AEEH (allocation d’éducation de l’enfant handicapé) et de l’AJPP (allocation journalière de présence parentale).



Le gouvernement s’est engagé à acter ces mesures par décret plutôt que par voie législative, ce à quoi Olivier Serva et Max Mathiasin ont déclaré rester vigilants dans la mise en oeuvre.