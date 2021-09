La grande Une Deux délits de fuite après un choc contre un scooter: "Quand j’ai vu ce qui était arrivé, ma tête a bloqué"

Le décès dans la nuit de samedi à dimanche d’un scootériste de 29 ans sur la quatre voies de Saint-Paul envoie deux conducteurs devant la justice. Dimanche en pleine nuit, cet accident aura fait se rencontrer bien involontairement trois protagonistes qui ont chacun, à des degrés divers, enfreint soit le code de la route soit commis des infractions. Par I.Serre - L.Grondin - Publié le Lundi 20 Septembre 2021 à 21:42





Quelques instants plus tard, c’est un camionneur empruntant le même axe qui vient percuter le corps du malheureux conducteur du deux-roues.



Conduite sous stupéfiants et véhicule non assuré



Panique à tous les étages. Le conducteur du véhicule léger abandonne sa voiture sur la voie de gauche, près de la barrière. Il s’enfuit à travers champ, dans la savane de Plateau Caillou, et appelle un membre de sa famille pour qu’il vienne le récupérer. Le routier, quant à lui, ne s’arrête pas.



La nuit fait un mort de plus sur les routes, le 30ème depuis le début de l’année. Cette victime, habitant le quartier de Plateau Caillou, avait 29 ans.



L’automobiliste a été appréhendé rapidement dimanche par les gendarmes de la compagnie de Saint-Paul. Le dépistage toxicologique a révélé qu’il roulait sous stupéfiants au moment des faits.



Quant au camionneur, il aura la présence d’esprit, très tardive, de se rendre aux forces de l’ordre à 5H du matin.



Les deux titulaires de permis B, pour l'un, et C pour le second, doivent désormais expliquer leurs comportements au volant cette nuit-là.



Ce lundi après-midi, ils étaient tous les deux présentés au palais de justice de Champ fleuri où leur ont été signifiées les charges retenues à leur encontre à ce stade de l’enquête.



Le juge d’instruction a confirmé l’ouverture d’une information judiciaire pour permettre à l’enquête d’éclaircir les zones d’ombre, 48 heures seulement après la survenue de cet accident de la route.



Agé de 41 ans et habitant Le Port, l’automobiliste impliqué dans cet accident de la route mortel vient d’être mis en examen pour homicide involontaire avec délit de fuite, le tout sous l’influence de stupéfiants. Son véhicule était par ailleurs sans assurance.



L’avocat de l’automobiliste : « Il n’avait aucun moyen de l’éviter »



La procureure a demandé le placement en détention provisoire au vu du comportement du quadragénaire. Il a essayé de maquiller la réalité en jetant son portable, en s’enfuyant et, au début de sa garde à vue, il a même nié, affirme la procureure dans ses réquisitions. Une demande de mise en détention provisoire justifiée, selon la magistrate du ministère public, afin de s’assurer de sa représentation en justice, éviter les pressions sur les témoins à interroger et mettre fin au trouble à l’ordre public.



Mais son avocat a estimé que la détention n’est pas l’unique moyen de lutter contre les trois éléments requis. Ensuite, Me Yannick Mardenalom a fait valoir que l’enquête ne révèle pas, à ce stade, si c’est son client qui est responsable de la mort du scootériste où le conducteur du camion. « Trois scooters roulaient en étoile sans feux arrières. Il n’avait aucun moyen de l’éviter. Si mon client n’avait pas pris la fuite, la victime serait quand même décédée », a ajouté l’avocat de l’automobiliste.



Un argumentaire qui n'a pas convaincu. Son placement en détention provisoire a été retenu par le juge des libertés.



« Ce qui arrive la touche a moin. Je suis ni violent ni méchant. Mais quand j’ai vu ce qui était arrivé, ma tête a bloqué, je suis parti dans la savane…. », a-t-il tenté d’expliquer son délit de fuite. Selon lui, les trois scooters devant lui n’avaient pas leurs feux allumés.



Le chauffeur routier a quant à lui été mis en examen pour homicide involontaire avec délit de fuite. Habitant Saint-André, le camionneur de 62 ans a choisi de garder le silence lors de son passage devant le JLD.



« Il n’a pas dit la vérité pour échapper à ses responsabilités. Au moment de l’accident, il était vraisemblablement au téléphone et des investigations supplémentaires sont à mener pour savoir pourquoi il était sur la route à cette heure-là », a temporisé la procureure.



Assurant la défense du camionneur, Me Fabienne Lefevre a rappelé que la détention provisoire doit être exceptionnelle alors que le contrôle judiciaire suffirait à ses yeux. « Monsieur a quitté les lieux du suraccident pour se rendre à l’Étang du Gol avec son chargement mais il est revenu spontanément ensuite chez les gendarmes », a-t-elle plaidé sa cause.



Dimanche matin :

Saint-Paul : Un scootériste mortellement fauché, l’auteur prend la fuite





