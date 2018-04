Courrier des lecteurs Deux degrés avant la fin du monde Vidéo et débat par Bruno Bourgeon à Saint Denis à « L’Arbradélis », mercredi 25 Avril 2018 de 18h00 à 20h30

Le changement climatique, l'impuissance de l'ONU, les noeuds dans notre cerveau pour changer de modèle et rendre notre Terre plus vivable... Ce film de 80 mn tourné au moment de la COP21 nous permet de voir le chemin parcouru par le monde dans sa lutte contre le changement climatique en deux ans.



Un documentaire de plus sur les modifications climatiques et ses conséquences, me direz-vous.

Certes, mais d'abord il n'est jamais inutile de répéter les risques qu'encourt la vie sur cette bonne vieille Terre depuis l'ère anthropocène.



Ensuite l'intérêt de ce mini-cycle de deux conférences, la deuxième, dans 15 jours, le mercredi 9 mai, sur la surpopulation, nous permet de comparer l'ambitieuse COP21 avec le désastre de la COP23 à Bonn, à la fin 2017

Enfin, cela permet toujours un débat de haute qualité, puisque le sujet, sans cesse rebattu, permet aux échangeurs de se cultiver sur le sujet, et d'apporter un peu de grain à moudre dans cette lutte.



D'ailleurs, on pourrait dès ce soir en faire une idée à développer : que peut-on faire à notre petite échelle réunionnaise ?



Alors rendez-vous le 25 avril à l'Arbradélis à 18 heures pour un débat dans la bonne humeur et la convivialité sur ce sujet grave entre tous



