Deux défaites en trois matches pour le PSG, battu par Leipzig (2-1), Rennes coule à Chelsea (3-0)

Tout avait pourtant bien commencé pour le PSG, qui ouvre le score tôt dans la rencontre (6e) grâce à Angel Di Maria, servi parfaitement par Moise Kean après une erreur d'Upamecano. L'Argentin aurait pu mettre à l'abri ses coéquipiers s'il avait transformé un pénalty obtenu à la 16e minute mais son tir sera arrêté par le portier allemand.



Revanchards après leur défaite l'an dernier en demi-finales de la compétition face aux Parisiens, les joueurs du RB Leipzig n'ont rien lâché et comme souvent avec le PSG, c'est un ancien de la maison qui va remettre les pendules à l'heure. À la 42e minute, Christopher Nukunku profitera d'un centre en retrait d'Angelina pour égaliser peu avant la pause. Un coup de massue pour les Parisiens qui ne s'en relèveront pas.



Au retour des vestiaires, Emil Forsberg viendra doucher les espoirs franciliens en transformant le pénalty obtenu par les Allemands (57e). La suite de la rencontre sera marquée par les expulsions d'Idrissa Gueye et de Presnel Kimpembé pour le PSG, décidément au plus mal tout comme son coach, Thomas Tuchel.



Ce dernier est plus que jamais sous pression au PSG, qui traîne toujours des pieds pour prolonger le technicien allemand, en froid avec le directeur sportif du club de la capitale, Leonardo.



L'autre représentant français, le Stade rennais, s'est également incliné hier à Stamford Bridge face à Chelsea. Les Bretons, réduits à 10 durant la seconde période, se sont inclinés 3-0 face aux Blues. Des buts inscrits pour les Londoniens par Timo Werner (10e et 41e) et Tammy Abraham (50e). Contrairement à l'OM mardi soir face à Porto, les Rennais n'ont pas démérité face aux joueurs de Frank Lampard, en première période du moins. Mais l'expulsion de Dalbert à la 40e viendra mettre à mal la dynamique rennaise.