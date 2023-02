A la Une .. Deux cousins condamnés pour trafic de stupéfiants entre le Mans et Mayotte

Deux cousins, l’un en métropole et l’autre à Mayotte, ont été condamnés pour un trafic de stupéfiants passant par la Poste.

Par P.J - Publié le Jeudi 16 Février 2023 à 06:30

Deux jeunes hommes ont été condamnés en comparution immédiate le vendredi 10 février pour trafic de cannabis vers Mayotte en provenance du Mans, rapporte Le Maine Libre.



Suite à une enquête qui a démarré en août 2022, Irham Y., âgé de 27 ans, se fournissait en cannabis au Mans avant de l’envoyer à son cousin à Mayotte par la poste.



Lors de sa comparution immédiate au tribunal du Mans, le jeune homme a tenté de justifier ces faits par des problèmes financiers. Il a écopé de trois ans de prison ferme pour trafic de stupéfiants.



Son cousin a lui été condamné à deux ans et demi de prison. Tous deux ont été incarcérés à l'issue de l'audience.



L’enquête a permis de déterminer que Irham Y. avait fait envoyer seize colis renfermant un total de 16 kilos de résine de cannabis à travers la poste à son cousin.



Acheté à 10 euros le gramme en métropole, les stupéfiants étaient revendus à 37 euros à Mayotte.