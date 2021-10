Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Deux couples du quartier de Bellemène à Saint-Paul célèbrent leurs Noces de Diamant Le samedi 08 octobre est à marquer d’une pierre blanche pour les habitants de Bellemène à Saint-Paul. Marc et Yvette RELIQUE et Maximin et France JEAN-BAPTISTE ont en effet célébré leurs Noces de Diamant. 60 années de vie commune pour les deux couples de tourtereaux qui ont renouvelé leurs vœux en présence du Maire, Emmanuel SÉRAPHIN et l’adjoint de quartier, Jean-Noël JEAN-BAPTISTE, tous les deux également enfants du quartier et fiers d’honorer les anciens qui les ont vu grandir.





En présence de 6 des 8 enfants, des petits-enfants, arrière-petits-enfants et tous les proches, c’est avec beaucoup d’émotion et de sincérité que ce moment a été vécu par l’assemblée présente dans la salle du Conseil Municipal.



De ces années de maçon, Marc garde le souvenir d’un travail harassant mais qui lui a permis de construire une vie de famille, de nourrir les enfants et de les élever afin qu’ils ne manquent de rien. Yvette a elle aussi contribué à bien faire grandir leurs 4 filles et 4 garçons en s’occupant de la vie à la maison. Aujourd’hui, elle prend plaisir à profiter avec ses petits-enfants et arrière-petits-enfants.



À Bellemène Canot, l’ambiance était on ne peut plus festive pour mettre à l’honneur Maximin et France JEAN-BAPTISTE, 85 ans et 82 ans. 5 de leurs 6 enfants étaient présents et ils ont tenu à organiser une salle verte pour ce jour si particulier. Une ambiance créole et traditionnelle dont ont profité le maire, Emmanuel SÉRAPHIN et l’adjoint de quartier, Jean-Noël JEAN-BAPTISTE.



Petits-enfants, arrière-petits-enfants, neveux, nièces et amis de la famille étaient également présents et ont fêté cette cérémonie comme il se doit. Maximin, agent communal à la retraite, et France, ancienne employée de maison, ont tous les deux contribué à élever leurs 6 enfants dans une atmosphère où a toujours régné beaucoup de solidarité et d’amour et cela se ressent encore aujourd’hui. Piliers d’une famille très unie, ils ont apprécié de partager ce moment avec tous ceux qui sont présents à leurs côtés depuis tant d’années.



Au nom de la Ville de Saint-Paul, nous souhaitons à Marc et Yvette RELIQUE et Maximin et France JEAN-BAPTISTE, de belles années de vie commune et de pouvoir les retrouver pour des Noces de Platine encore plus prestigieuses.



